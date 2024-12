Un gesto d’amore per il Natale: al via la raccolta per il canile della Chiesuola

Crocchette, coperte, lenzuola e asciugamani usati: basta poco per fare la differenza nella vita dei 450 cani e 50 gatti ospitati al canile della Chiesuola. L’Associazione Amici del Cane di Latina ha lanciato l’iniziativa Un Gesto d’Amore per il Natale, un progetto che invita tutti a contribuire al benessere degli animali durante l’inverno.

Le donazioni possono essere consegnate direttamente al canile dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00. Per chi non riesce a raggiungere la struttura, sono stati attivati punti di raccolta in città. Ad oggi hanno aderito Doggy Wash, Nova Pet e Mondostickers, che si occuperà del trasporto delle donazioni.

Vuoi diventare un punto di raccolta? Basta contattare i numeri WhatsApp 375.6459655 o 320.3864421 per offrire la tua disponibilità.

Un altro modo per sostenere l’iniziativa è l’acquisto del Calendario 2025, che ritrae i cani e i gatti che da più tempo attendono una famiglia. Un gesto semplice, ma dal grande valore simbolico, per mantenere viva la speranza di adozione.

L’idea di questa raccolta benefica è nata in occasione del IV Open Day del canile di Chiesuola, organizzato lo scorso 1° dicembre. L’evento, che ha riscosso grande partecipazione, è stato un momento di gioia e condivisione per la comunità, oltre che un’occasione per sensibilizzare sull’importanza di prendersi cura degli animali meno fortunati.