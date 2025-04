Un incendio doloso distrugge un gazebo in legno al Lido di Latina

Ci sarebbe la mano dolosa dietro all’incendio che ha distrutto un gazebo in legno al Lido di Latina. Poco dopo le 7 di ieri mattina i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi dello stabilimento ex Enel dove le fiamme avevano avvolto una struttura in legno situata in un’area privata.

Insieme a loro sono intervenuti gli agenti della Questura e i carabinieri della Compagnia di Latina, che dopo un breve sopralluogo hanno potuto accertare l’entità dolosa delle fiamme. Sono in corso le indagini per cercare di risalire all’autore.