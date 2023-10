Un invito al Quirinale per gli studenti della primaria di Sermoneta Scalo

Una grande sorpresa quella ricevuta dalla scuola primaria di Sermoneta Scalo, una lettere dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica con l’invito del Capo dello Stato Sergio Mattarella a visitare il palazzo del Quirinale.

Qualche settimana fa i bambini della classe quinta, insieme alla loro maestra Laura Dell’Omo, avevano scritto al Presidente nell’ambito di un esercizio stilistico per imparare a scrivere una lettera. Ogni studente si era presentato e aveva posto alcune domande a Mattarella, poi tutti insieme avevano provveduto ad affrancare le lettere e a spedirle tramite il servizio postale.

Non si aspettavano che non solo le lettere sarebbero state lette, ma che venisse risposto loro con l’invito al Quirinale.

“Per i bambini è stata una grande emozione – ha spiegato la docente – e soprattutto una grande opportunità per entrare a contatto con la massima istituzione italiana. La speranza mia e degli studenti è di riuscire a incontrare il Presidente della Repubblica”.

“Siamo orgogliosi dell’invito ricevuto, dei nostri alunni e delle nostre maestre, che con la loro iniziativa hanno ottenuto un riconoscimento così importante per tutta la scuola – spiega il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Donna Lelia Caetani di Sermoneta Lorenzo Cuna – Consideriamo questa esperienza particolarmente preziosa, perché consente di approfondire la conoscenza e riflettere sul ruolo del Presidente della Repubblica, architrave e guardiano della nostra democrazia. È importante che i nostri alunni fin da piccoli possano riconoscere il senso della nostra appartenenza alla comunità nazionale attraverso una figura di prestigio e di autorevolezza morale come il presidente della Repubblica”. Sergio Mattarella peraltro conosce Sermoneta: l’11 febbraio 2021 ha firmato il decreto che ha riconosciuto a Sermoneta il titolo onorifico di “Città”.

“La scuola di Sermoneta si conferma una valida palestra di vita per i nostri studenti – ha aggiunto il sindaco Giuseppina Giovannoli – un ambiente nel quale creare i presupposti per un mondo migliore, trasmettendo sapere e cultura, con la fondamentale collaborazione delle famiglie, baluardo della nostra società, e delle istituzioni. Bravissimi gli studenti per le loro lettere che hanno catturato l’attenzione della Presidenza della Repubblica, complimenti all’insegnante Laura Dell’Omo e al dirigente scolastico per questo importante risultato che rappresenta una grande occasione di crescita per i nostri bambini”.