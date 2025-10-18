Un Latina brutto e sterile, al Francioni passa il Giugliano

Un pomeriggio nato male e finito peggio per il Latina, che al Francioni cade per 1-0 contro un Giugliano organizzato e cinico. Ai pontini non basta la reazione rabbiosa nella ripresa e dopo poco più di 370 minuti di imbattibilità, la porta di Mastrantonio cade per un errore difensivo che pesa come un macigno, mentre gli infortuni e la poca lucidità in avanti impediscono di raddrizzare la gara.

La cronaca

Dopo appena sei minuti, un pasticcio difensivo di Ciko innesca Balde, che approfitta dell’errore e fredda Mastrantonio con un rasoterra preciso nell’angolino. Il primo tempo si mette in salita anche sul fronte infortuni: prima Marenco, poi il subentrato Parodi devono alzare bandiera bianca, costringendo mister Bruno a due cambi forzati già nei primi minuti. Il Giugliano, galvanizzato dal vantaggio, continua a spingere: al 17’ Nepi sfiora il raddoppio con un colpo di testa, mentre al 20’ l’attaccante campano grazia ancora i padroni di casa da ottima posizione. Il Latina si vede soltanto al 15’ con una deviazione di Ekuban su corner, facilmente bloccata da Russo, e al 29’ con un tiro velleitario di Ercolano. Nel finale di primo tempo sale in cattedra ancora Balde, che al 39’ sfiora l’incrocio con un sinistro potente e costringe Mastrantonio a un’uscita provvidenziale al 41’. Si va al riposo sull’1-0 per il Giugliano, con i pontini in evidente difficoltà.

Nella ripresa mister Bruno prova a cambiare marcia inserendo Pellitteri e Pace. Al 5’ Parigi prova a scuotere i suoi con un destro alto, poi al 14’ lo stesso Pellitteri serve proprio Parigi che si gira bene ma trova la chiusura di un difensore. Il Latina cresce, ma al 16’ rischia il tracollo: ancora Balde ubriaca di finte la difesa e calcia da due passi, trovando un riflesso strepitoso di Mastrantonio che tiene in vita i suoi. Nel finale, dentro anche Pannitteri e Fasan: il Latina passa al tutto per tutto con quattro punte. Al 21’ Parigi sfiora il pareggio con un sinistro di poco a lato, al 22’ ci prova Ekuban dalla distanza, ma la palla sorvola la traversa. Nonostante il forcing e i quattro minuti di recupero, il muro del Giugliano regge fino al triplice fischio.

Tabellino

LATINA – GIUGLIANO 0-1

LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Dutu, Calabrese, Parodi (6’st Vona); Porro (1’st Pace), Ciko (1’st Pellitteri), Hergheligiu, Riccardi, Ercolano (23’st Pannitteri); Ekuban, Parigi. A disp. Basti, Iosa, Scravaglieri, Marenco, Catasus, Di Giovannantonio, Farneti, Regonesi, De Ciancio, Quieto. All. Bruno

GIUGLIANO (3-5-2): Russo; Del Fabro, Caldore, Laezza (28’st Laezza); D’Avino, Zammarini, Peluso (37’st Lops), De Rosa, Vaglica (37’st La Vardera); Baldé (28’st Njambe), Nepi. A disp. Bolletta, Esposito, De Francesco, Minei, Forciniti, Prezioso. All. Tulino

Arbitro: Maccorin di Pordenone. Assistenti: Spataro di Rossano e Rispoli di Locri. IV Uomo: Ubaldi Roma 1. FVS: Pasqualetto

Reti: 6’pt Balde

Note – Ammoniti: Vaglica, Peluso, D’Avino, Russo, Nepi, Milan.

Recupero: 2’pt, 4’st.