Un Latina generoso non basta, al Francioni passa il Catania

Beffa amara per il Latina, che gioca una gara generosa e a tratti brillante ma esce sconfitto contro il Catania, punito da un episodio nella ripresa dopo aver accarezzato più volte, nel primo tempo, il gol del vantaggio.
La squadra di Volpe parte con buone trame offensive, mostrando vivacità soprattutto sugli esterni. Già nei primi minuti Tomaselli crea apprensione alla difesa siciliana, mentre al 37’ è Parigi ad andare a un passo dall’eurogol. Stacco imperioso su cross teso e risposta straordinaria di Dini. Il Latina costruisce le occasioni migliori della prima frazione, chiusa però sullo 0-0.
Nella ripresa il Catania cambia volto e alza il ritmo. Dopo alcune avvisaglie, al 20’ arriva l’episodio decisivo. Bruzzaniti parte in contropiede, salta Porro con una doppia finta e conclude verso la porta trovando anche la deviazione decisiva di Carillo che spiazza Mastrantonio.
Il Latina accusa il colpo ma reagisce con orgoglio. Le occasioni si susseguono, prima una clamorosa mischia nell’area etnea, poi la doppia chance con Riccardi ed Ercolano che attraversa tutta la porta senza trovare deviazioni. Nel finale è un vero assedio nerazzurro. Al 46’ il pareggio sembra fatto, ma un pallone beffardo colpisce il palo a pochi passi dalla linea e viene poi allontanato dalla difesa. Poco dopo Sylla prova la volée, murata.
Nonostante i cinque minuti di recupero e l’ultimo forcing, il risultato non cambia. Il Latina esce tra gli applausi ma con tanti rimpianti. La prestazione c’è stata, il risultato no. Il Catania invece porta a casa tre punti preziosi, sfruttando al massimo l’unica vera occasione della ripresa.
Ora però non c’è tempo per recriminare. Mercoledì i nerazzurri si giocheranno tutto nel ritorno della finale di Coppa contro il Potenza. Dopo il 3-1 subito all’andata al Viviani, il Latina avrà quantomeno l’obbligo di provarci, cercando una rimonta che appare difficile ma non impossibile alla luce dello spirito mostrato in campo.
Latina Calcio 1932 0 – 1 Catania
Latina: Mastrantonio, Ercolano (84’ Sylla), Porro (70’ Riccardi) Pellitteri, Marenco, De Ciancio, Parodi (34’ Dutu) Carillo, Tomaselli (84’ Pace), Cioffi (70’ Fasan), Parigi. A disposizione: Basti, Iosa, Scravaglieri, Calabrese, Di Giovannantonio, Hergheligiu, Lipani, Quieto. Allenatore: Gennaro Volpe.
Catania: Dini, Celli, Miceli, Jimenez (45’ Caturano), Di Tacchio, Bruzzaniti, Lunetta (73’ Cicerelli), Casasola, Di Noia (64’ Corbari), Ierardi (45’ Ierardi), D’Ausilio (84’ Quaini). A disposizione: Bethers, Allegretto, Raimo, Donnarumma, Pieraccini. Allenatore: William Viali.
Arbitro: Domenico Mirabella di Napoli.
Assistenti: Carmine De Vito e Alessandro Marchese di Napoli.
IV Uomo: Mattia Maresca di Napoli.
Operatore FVS: Nirintsalama Andriambelo di Roma 1.
Marcatori: 66’ Bruzzaniti (C)
Ammoniti: 21’ Ierardi (C), 28’ Tomaselli (L), 45’ Bruzzaniti (C), 76’ De Ciancio (L), 88’ Cicerelli (C); espulso a fine gara Mastrantonio.
Angoli: Latina 2 – 5 Catania
Recuperi: 4’ pt / 5’ st
Note: 2126 spettatori di cui 1241 abbonati e 72 ospiti