Un mancato pagamento alla base dell’agguato armato ad Aprilia

Potrebbe esserci una questione di denaro alla base del violento agguato avvenuto ieri pomeriggio ad Aprilia, nella zona compresa fra Vallelata e Fossignano. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti e come anche riportato dai colleghi di Latina Oggi, il grave episodio sarebbe collegato all’automobile sulla quale viaggiava la vittima al momento dell’agguato.

A consegnarsi ai carabinieri, accompagnato da due legali, è stato un uomo di 31 anni, che avrebbe ammesso di essere il precedente proprietario della vettura, una Audi A1, attualmente registrata a nome di una donna nata nel 1989, possibile compagna dell’uomo ferito. Gli investigatori stanno cercando di chiarire la natura dei rapporti tra i tre e verificare se alla base della vicenda vi sia un mancato pagamento legato alla compravendita dell’auto.

Le prime ipotesi indicano quindi un possibile movente economico, una somma non saldata o un disaccordo finanziario che, nel giro di poco tempo, avrebbe portato a un violento regolamento di conti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Aprilia e il personale sanitario del 118, che ha soccorso l’uomo ferito e lo ha trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni, secondo quanto trapelato nelle ultime ore, sarebbero in miglioramento e non desterebbero più preoccupazioni. Il responsabile invece, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso il carcere di Latina. Ancora da trovare invece l’arma utilizzata.