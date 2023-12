Un Natale amaro per il Latina Calcio, sconfitta a Taranto

Non arriva il tanto atteso regalo di Natale sotto l’albero per il Latina Calcio 1932, uscito sconfitto dallo stadio Iacovone di Taranto. Gli uomini di Capuano si sono imposti per due reti ad uno, complice la grande prestazione dell’esterno Alfredo Bifulco.

Il Latina chiude il suo girone d’andata con 27 punti, eguagliando lo score dello scorso campionato, mancando l’occasione per migliorarsi, l’ennesima non sfruttata in questo campionato.

LA CRONACA

Match iniziato sul piano dell’intensità per i nerazzurri, piede sul gas sin dai primi minuti dell’incontro. È proprio il Latina ad andare avanti al 12’ di gioco grazie al colpo di testa di Rocchi. Dall’angolo di Cittadino svetta di testa sorprendendo la difesa del Taranto, battendo Vannucchi.

Latina immediatamente vicino al raddoppio. Ottima azione di Del Sole che va sulla destra e mette in mezzo una bella palla con colpo di testa di Mastroianni che impegna Vannucchi in angolo. È però nel momento migliore del Latina che il Taranto prova a colpire.

Ingenuità di De Santis che poteva costare caro ai nerazzurri, atterra un attaccante dei pugliesi, dal dischetto va Antonini che spara a lato, vantaggio sano e salvo.

Il Taranto però non demorde e trova il gol del pari.

Una bell’azione di Mastromonaco che mette la palla in mezzo con Romano, il quale offre un bell’assist a Bifulco che con un tocco di classe mette alle spalle di Cardinali.

Sarà questo il filo conduttore di tutto il secondo tempo, un Latina conservatore anche sul pari e un Taranto attendista, capace di colpire quando serviva. Una disattenzione difensiva permette alla classe dell’ex Napoli Alfredo Bifulco di insaccare il definitivo gol del 2 ad 1, con un bel piattone al volo.

Amaro in bocca per i nerazzurri guidati da Ciccio Esposito, amaro per non aver portato a casa un punto pressoché comodo ai fini del campionato, amaro per la mancanza di costanza dei nerazzurri e amaro per il complessivo finale di stagione.

Prossimo appuntamento alla Befana quando al Francioni arriverà l’Avellino, per la prima gara del girone di ritorno.

IL TABELLINO

Taranto 2 – 1 Latina Calcio 1932

Taranto (3-4-3): Vannucchi, Ferrara, Antonini, Riggio, Romano (63’ Zonta), Samele (52’ Cianci), Bifulco (86’ Fabbro), Luciani, Calvano (86’ Fiorani), Mastromonaco, Kanoute (52’ Orlando). A disposizione: Loliva, Costantino, Enrici, Panico, Kondaj, Hysaj, Papaserio, Capone. Allenatore: Capuano

Latina Calcio 1932 (4-4-2): Cardinali, Cittadino (68’ Ercolano), Mastroianni (69’ Fabrizi), Riccardi, Fella (46’ Jallow), De Santis, Crecco, Del Sole, Rocchi, Cortinovis, Paganini. A disposizione: Vona, Bertini, Marino, Gallo, Rozzi, Polletta, Di Renzo. Allenatore: Esposito.

Arbitro: Giuseppe Mucera di Palermo

Assistenti: Rodolfo Spataro di Rossano e Roberto Meraviglia di Pistoia

Quarto Ufficiale: Francesco D’Andria di Nocera Inferiore.

Marcatori: 11’ Rocchi (L), 22’ Bifulco (T), 73’ Bifulco (T)

Ammoniti: 64’ Luciani (T), 75’ Cianci (T)

Recuperi: 1’ pt. 5’ st.

Angoli: Taranto 5 Latina Calcio 1932 4