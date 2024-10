Un nuovo asilo nido a Borgo San Donato, partiti oggi i lavori

Sono iniziati oggi, grazie ad un progetto finanziato dai fondi del PNRR, i lavori per la realizzazione dell’asilo nido comunale in località Borgo San Donato. L’intervento, dal costo totale di circa 1,5 milioni di euro, è parte della Missione 4 dedicata all’Istruzione e alla Ricerca, focalizzandosi sull’incremento dei servizi educativi per la fascia d’età 0-3 anni.

“Con l’inizio dei lavori per la realizzazione dell’asilo nido di Borgo San Donato – spiega la consigliera Rossella Garrisi, delegata ai Lavori pubblici – si dà il via all’esecuzione dei progetti ricompresi nel P.N.R.R. La precedente amministrazione aveva avviato richiesta per ottenere il finanziamento e il Settore IX Lavori Pubblici, con grande impegno, lo ha integrato con un mutuo della Cassa Depositi e prestiti, portando così il progetto alla fase esecutiva. La realizzazione dell’asilo nido, prevista su un’area comunale attualmente libera tra via Po e via Piave, prevede un fabbricato di 360 mq su un unico piano. La struttura accoglierà 30 bambini, con spazi dedicati ad attività didattiche, amministrazione e servizi di supporto. Ringrazio gli Uffici per il grande senso di responsabilità mostrato e in particolare l’architetto Cristina Di Rocco, responsabile unico del progetto. Sarà nostra premura tenere aggiornati i cittadini circa l’andamento dei lavori”.