Un nuovo autorefrattometro pediatrico per il Goretti, la donazione dell’associazione “In Ricordo di Daniele”

Un nuovo autorefrattomentro pediatrico per i piccoli pazienti del Goretti di Latina. E’ questa la donazione dell’azienda Tec Med di Roma, che grazie all’associazione “In ricordo di Daniele” è riuscito a donare all’ospedale del capoluogo uno strumento all’avanguardia utilizzato per verificare difetti di vista nei bambini, soprattutto in quelli non collaboranti.

I ringraziamenti sono arrivati direttamente dall’associazione e della mamma di Daniele che ha ringraziato Emanuele Pisano, rappresentate della Tec Med, che ha permesso di fare da tramite tra ospedale e azienda. “Inutile dire che continueremo a donare strumenti e macchinari utili alla collettività” ha poi concluso la mamma di Daniele.