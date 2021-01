Un Osservatorio Economico Cittadino per Fondi: la proposta di Fondi Vera

Il Movimento “Fondi Vera” propone l’istituzione di un Osservatorio Economico Cittadino, che possa rappresentare con certezza e trasparenza la situazione economica e commerciale della Città, fornendo indicazioni e strumenti facilmente applicabili.

La proposta racchiusa nel Programma Elettorale, è stata proposta all’Amministrazione Comunale, alle associazioni di categoria, alle realtà locali di settore, alle organizzazioni sindacali ed a tutti gli attori del comparto commerciale fondano.

La città, oltre alla crisi portata dal Covid19 che ha destabilizzato non solo Fondi come città ma l’intero paese, sta vivendo un momento delicato dal punto di vista economico e commerciale. La soluzione proposta da Fondi Vera e dichiarata anche dall’ ANCI è quella di ripartire dalle politiche economiche locali, tessuto che vive e respira questo difficile periodo come le PMI e le famiglie che gravitano dietro le attività interessate.

Il movimento civico avanza quindi la proposta, al Sindaco Maschietto, e chiede attraverso il Consigliere Comunale Francesco Ciccone, l’urgente istituzione di un Osservatorio Economico Cittadino al fine di contrastare questa emergenza.