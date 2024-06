Un pizzico di Latina al Tour de France 24, Giuseppe Baratta speaker nel Fan Park d’Italia

Nel Tour de France 2024 c’è anche un po’ di Latina visto che nel Fan Park, la mega area attrezzata di piazza Santa Croce, nel cuore di Firenze, c’è Giuseppe Baratta, speaker pontino che sta coinvolgendo gli appassionati della Grand Boucle arrivati da mezzo mondo per assistere alla storica partenza del Tour che quest’anno sarà dall’Italia. Dopo la permanenza a Firenze, dal 27 al 29 giugno, con una lunga serie di attivazioni per i tifosi del grande ciclismo tutta la grande Carovana si sposterà a Rimini, arrivo della prima tappa, poi da Cesenatico a Bologna per la seconda, da Piacenza a Torino per la terza e infine da Pinerolo a Valloire per poi continuare in Francia.

“Essere parte di una delle manifestazioni sportive più importanti al mondo per me è un grande onore e il Fan Park è un punto dove i tifosi s’incontrano, spesso fanno amicizie ma soprattutto si divertono e possono seguire la corsa anche sul maxi schermo – racconta Giuseppe Baratta, che in carriera ha prestato la voce a ben sette edizioni dei campionati del mondo di varie discipline oltre ad altre competizioni internazionali – Si tratta del mio primo grande evento di ciclismo dopo tanti anni trascorsi con la pallavolo, il beach volleyball e tanti altri sport ed è per me anche una grande emozione perché adoro confrontarmi sempre con nuove sfide e adoro i cambiamenti sul piano lavorativo. Qui al Tour sono con InPost, la multinazionale di spedizioni partner del Tour de France e collaboro con Veronica Bellandi Bulgari, anche lei impegnata in questa grande manifestazione con cui avevo già lavorato in passato in altre occasioni sempre in Toscana. Dopo Firenze mi sposterò nelle altre città italiane toccate dal Tour e sarà bello vederle sotto un altro punto di vista, parte di un gruppo di lavoro che unisce Francia e Italia grazie al Panenka Team, l’agenzia di comunicazione e pubblicità specializzata nel Tour de France e anche in altri eventi internazionali. Qui si parla molto francese, una lingua che sto iniziando a conoscere da qualche anno e che qui sto iniziando a parlare anche io in questo gruppo di lavoro. Sono passato dal Volleyball World Beach Pro Tour di Messina di beach volleyball al Tour de France in poche ore, ora non mi resta che continuare questa avventura con il ciclismo fino alla frontiera con la Francia, poi saranno i colleghi transalpini del mio gruppo a continuare con il lavoro nel Fan Park che proseguirà fino al 21 luglio, ovvero fino al termine del Tour de France”.

Lo scorso anno lo speaker pontino, che ha iniziato la sua carriera internazionale con le finali di Cev Cup e Challenge Cup di pallavolo del 2013 e 2014, era stato impegnato con i Campionati Europei 2023 di pallavolo e in passato, oltre a 13 campionati di Superlega consecutivi anche tre campionati del Mondo di pallavolo indoor (2014, 2018 e 2021), poi il campionato del Mondo di beach volley (2022), e per tre volte i campionati del Mondo di beach tennis (2020, 2021 e 2022): a questi si aggiungono anche la final four di Champions League di pallavolo a Roma nel 2017, il lancio ufficiale delle maglie dell’Italia nel 2018 presso l’hub Dhl dell’aeroporto di Milano Malpensa, poi due edizioni delle Finals del World Tour di beach volley (a Roma nel 2019 e a Cagliari nel 2021), senza dimenticare le Universiadi estive Napoli 2019 e la Volleyball Nations League del 2021 a Rimini.