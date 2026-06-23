Un pontino per Sabaudia, Caccioppola alla Plus Volley

Il Plus Volleyball Sabaudia accoglie il libero pontino Louis Caccioppola, classe 1998, nato a Latina, che andrà a rinforzare il reparto difensivo della squadra in vista della stagione 2026/2027 di Serie A3.

Per Caccioppola si tratta di un ritorno ad alti livelli dopo un percorso particolare: tre stagioni in Superlega con la Top Volley Latina e la Taiwan Excellence Latina, vissute accanto a campioni internazionali come Erik Shoji, Christian Savani, Yuki Ishikawa e Alessandro Fei, prima di una lunga pausa dal volley giocato durata sei anni.

Il rientro è arrivato con la Kim Volley Pontinia, dove l’atleta pontino ha ripreso gradualmente il proprio percorso, contribuendo in modo decisivo a due promozioni consecutive dalla Serie D alla Serie B, oltre alla vittoria della Coppa Lazio.

“Sabaudia è una delle realtà più belle della pallavolo laziale, ho scelto questo progetto con convinzione – ha dichiarato Caccioppola –. Dopo il mio passato in Superlega e il ritorno recente in campo, oggi ho un solo obiettivo: giocare al massimo e provare a vincere”.

Per il Plus Volleyball Sabaudia si tratta di un innesto di esperienza e solidità, con un atleta che conosce bene il territorio e che porta in squadra un bagaglio tecnico e umano maturato tra massimi livelli e un percorso di rinascita sportiva.