Un presidente che lavori gratis, la ricerca di Abc Latina

Un nuovo presidente che dovrà lavorare senza alcun compenso. Dopo le dimissioni di Lorenzo Palmerini, l’azienda speciale ABC Latina è alla ricerca di una nuova figura che dovrà svolgere funzioni di rappresentanza nei confronti di istituzioni locali, nazionali e internazionali. E’ il caso riportato dal quotidiano Latina Oggi. Il nuovo presidente dovrà anche garantire l’attuazione degli indirizzi del Consiglio comunale, mantenendo allo stesso tempo un continuo coordinamento con la direzione aziendale, CdA e Amministrazione comunale. Un lavoro complesso dunque, che non può essere di certo considerato come uno dei tanti, e che di certo non può essere svolto completamente a gratis, soprattutto per le tante responsabilità a cui il neo presidente dovrà andare incontro.

E’ proprio l’assenza di un compenso la particolarità rilevante di questa vicenda. In precedenza però, per il presidente era previsto un corrispettivo pari al 65% dello stipendio del sindaco e al 40 % per gli altri membri del CdA. Poi una delibera da parte del Consiglio Comunale ha bloccato tutto.