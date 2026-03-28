“Un Pugno al Bullismo”, all’Academy Pisanti lo sport educa il rispetto

Si terrà oggi alle ore 17 a Latina, nella palestra dell’Academy Pisanti sopra il Millepiedi, l’evento “Un Pugno al Bullismo – Lo sport come strumento di educazione e rispetto”. Un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione dei giovani e della comunità su un tema sempre più attuale come il bullismo, utilizzando lo sport come strumento educativo. L’iniziativa è promossa dall’associazione sportiva ASD Benessere in Movimento – Accademia Pisanti e vedrà la partecipazione del campione Mario Pisanti, da anni impegnato nella diffusione dei valori educativi legati alle arti da combattimento.

Nel corso dell’incontro sono previste dimostrazioni pratiche e momenti di confronto, con il coinvolgimento di ragazzi, famiglie e cittadini, per riflettere insieme su rispetto, educazione e convivenza civile. “Lo sport può insegnare molto più di una tecnica – spiega Pisanti – può diventare un vero percorso di crescita personale e sociale, capace di contrastare fenomeni come il bullismo e promuovere valori sani e condivisi”.

Un ringraziamento è stato rivolto al senatore e presidente nazionale Claudio Barbaro per l’impegno nella promozione dello sport come strumento educativo, all’assessore allo Sport del Comune di Latina Andrea Chiarato per l’attenzione verso le iniziative dedicate ai giovani, e alla presidente del comitato comunale ASI Pisa Claudia Pisanti per il supporto organizzativo. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione per promuovere, attraverso lo sport, valori come rispetto, inclusione e crescita personale.