Un sabato notte di Ritmo e Vibrazioni musicali: La Fusion tra Goofi Room e Loud Bar

Sabato 6 Aprile, gli appassionati della musica elettronica avranno la possibilità di vivere un’esperienza straordinaria immersi in una notte di pura energia e ritmi avvincenti presso il Goofi Room di Latina. Questo evento segna l’incontro tra due giganti della nightlife, Goofi Room e il rinomato locale Loud Bar. Preparatevi a lasciarvi trasportare in un mix di suoni coinvolgenti, con la presenza dei dj Francesco Corni, Alex Gas e Asociados pronti a farvi ballare fino all’alba.

L’atmosfera sarà carica di energia grazie al mix eclettico di suoni proposti dai DJ di punta, che spaziano dalla Tech House alla House. Questi due generi musicali catturano l’essenza dell’energia e della positività della scena club, promettendo un’esperienza indimenticabile per gli amanti della musica elettronica. Goofi Room e Mirage si uniscono per creare un’esperienza sonora senza pari, garantendo una serata memorabile per tutti i presenti.

Con anni di esperienza nel mondo della musica elettronica, Alex Gas si presenta come una figura iconica della scena club. Il suo stile unico e la sua capacità di far muovere le masse lo rendono una presenza imprescindibile in ogni evento in cui si esibisce. Francesco Corsi, con la sua selezione musicale ricercata e la sua tecnica impeccabile, è pronto a far vibrare la pista da ballo fino alle prime luci dell’alba. E completando la lineup, Asociados DJ sono conosciuti per i loro set dinamici che trasportano il pubblico attraverso le profondità dell’ House e della Tech House. La loro presenza in consolle promette di mantenere alto il livello di energia per tutta la serata.

Questo evento segna anche un incontro speciale tra due icone della nightlife. Goofi Room e Mirage si uniscono per offrire al pubblico un’esperienza unica, amalgamando le rispettive atmosfere e creando un’atmosfera che riflette il meglio della scena club.

L’ingresso sarà completamente gratuito e la serata prenderà il via alle ore 23 presso il Goofi Room, situato nel rinnovato centro commerciale l’Orologio di Latina. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 391 7949769.

Preparatevi a ballare, sorridere e creare ricordi indelebili mentre i Goofi Room e Loud Bar vi guidano in un viaggio musicale che vi lascerà senza fiato.