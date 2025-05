Un sacchetto con una pistola e 4 colpi, la scoperta in un parco ad Aprilia

A dare l’allarme è stato ieri sera un cittadino, che insospettito dal rinvenimento di busta in cellophane abbandonata a terra in un parco pubblico, ha immediatamente allertato i carabinieri della Stazione di Aprilia. Una volta sul posto i militari hanno fatto la scoperta, all’interno c’era una pistola a salve, modello Glock, con 4 proiettili ed un sacchetto di mannite.

Dagli accertamenti eseguiti poco dopo dai militari, l’arma è risultata essere alterata e proprio per questo dovranno essere eseguiti ulteriori accertamenti per verificarne l’effettiva capacità d’offesa. Da ieri sera i carabinieri sono al lavoro per cercare ogni elemento utile a risalire ai soggetti.