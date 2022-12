Un successo il Campionato nazionale Wave al Lido di Latina

Si è conclusa la seconda tappa del campionato nazionale wave al lido di Latina.

Si sono disputati i campionati nazionali wave presso il lungomare di latina del circuito CKWI e dalla Federazione Italiana vela. Una grande manifestazione per la prima volta a latina dove i migliori atleti wave provenienti in tutta italia sono scontrati in hit dove veniva giudicata la migliore surfate, il vento e le grandi onde non sono di certo mancate.

Si sono disposate molte categorie come la open vinte dal calabrese Antonio Giliberto dove il secondo podio veniva conquistato il rider Yaris dell’Omo ed al terzo posto Marco Baiocchi.

Nella categoria master invece il podio più alto viene vinto dal Pontino Carlo D’Ercole della scuderia dell’associazione Kitesurf Italiana, Società storia con sede proprio qui a Latina.

Antonio Gaudini Presidente dell’Associazione Kitesurf Italiana:

“Sono veramente soddisfatto del risultato raggiunto, Carlo D’Ercole è uno dei più talentosi rider di Latina il quale è riuscito a cavalcare le migliori onde. Siamo fierissimi del risultato anche alla vigilia di un altro grande traguardo”.

Lo scorso novembre Latina sale sul podio più alto al mondo grazie alla conquista del campionato mondiale di kitesurf disputatosi in Brasile con la vittoria di un altro atleta della scuderia dell’Associazione kitesurf Italiana Gianmaria Coccoluto di Terracina.

Gaudini conclude:

“un anno così non si poteva che concludersi nei meglio dei modi, sperando che il 2023 ci regali ancora grandi emozioni come quest’ultimo. Fierissimo dei miei ragazzi volevo ringraziarli per questi grandi risultati ottenuti dopo tanti anni di preparazione. “