Un successo il convegno dei medici in Coldiretti Latina

Mattinata di grande partecipazione al Mercato di Campagna Amica di Latina, in via Don Minzoni 1, che ha ospitato il convegno “L’Olio Extravergine tra Tradizione Mediterranea, Scienza, Salute e Ricerca Clinica”, promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina con la collaborazione di Coldiretti Latina e il patrocinio della Regione Lazio.

L’appuntamento ha riunito medici, nutrizionisti, ricercatori e professionisti del settore per approfondire il ruolo dell’olio extravergine di oliva e della corretta alimentazione nella prevenzione, nel benessere e nella salute pubblica. Tra i relatori: il prof. Claudio Di Cristofano, il dott. Giovanni Cirilli – presidente dell’Ordine dei Medici e responsabile scientifico dell’evento – il dott. Sebastiano Sciarretta e altri specialisti che hanno illustrato i benefici clinici, nutrizionali e metabolici di un consumo quotidiano di prodotti di alta qualità.

Presenze istituzionali di rilievo hanno impreziosito i lavori: il presidente di Coldiretti Latina Daniele Pili, la sindaca di Latina Matilde Celentano, i rappresentanti dell’Ordine, il direttore della Asl di Latina Nino Cappella – in rappresentanza del direttore generale Sabrina Cencarelli – oltre a numerose autorità del territorio.

A rappresentare la Regione Lazio è stato l’assessore all’Agricoltura Giancarlo Righini, che ha ribadito l’impegno regionale nel sostenere produttori, filiere e attività di ricerca per valorizzare la qualità delle produzioni laziali e una cultura alimentare basata su sostenibilità e innovazione.

“Il fatto che il mondo medico abbia scelto il nostro mercato come sede del convegno – sottolinea Daniele Pili, presidente di Coldiretti Latina – conferma un principio fondamentale: la salute inizia a tavola, con prodotti freschi, locali e tracciati. Campagna Amica è il luogo in cui qualità e prevenzione si incontrano”. Pili ha evidenziato anche il forte impegno sul fronte educativo: “Nelle scuole della provincia stiamo portando avanti progetti sull’educazione alimentare per avvicinare bambini e ragazzi a una dieta equilibrata, all’olio extravergine e alla stagionalità. Investire nelle nuove generazioni significa costruire una comunità più sana e consapevole”.

Tra i momenti più attesi, l’intervento di Nicola Di Noia, direttore generale di Unaprol, che ha illustrato le ultime evidenze scientifiche sulle proprietà dell’olio extravergine, sottolineando il ruolo chiave della tracciabilità e il valore strategico della filiera olivicola italiana.

Particolarmente approfondito anche il contributo di Riccardo Fargione, direttore della Fondazione Aletheia, che ha presentato dati allarmanti sulle abitudini alimentari degli ultimi decenni: negli ultimi 20 anni l’obesità è aumentata del 36% e il diabete di tipo 2 di oltre il 60%, trend direttamente legati al consumo crescente di cibi ultra-formulati ricchi di additivi, zuccheri e sostanze chimiche.

La giornata si è chiusa con una degustazione guidata degli oli pontini a cura dei produttori di Campagna Amica. Un momento di confronto diretto in cui medici e operatori sanitari hanno potuto conoscere sensorialità, cultivar e peculiarità della filiera corta del territorio, uno dei pilastri dell’agricoltura pontina.