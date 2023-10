Un tour alla scoperta dei borghi di Latina con le auto d’epoca

È l’iniziativa ‘Latina,i suoi borghi’ del Lions Club Latina Terre Pontine insieme a Clas, col patrocinio del Comune di Latina e la Provincia di Latina, che per domenica prossima ha organizzato un tour che permetterà, in modo originale e catapultandoci a quell’epoca, di visitare nelle proprie bellezze i borghi pontini.

Insomma un modo originale per promuovere e scoprire le straordinarie bellezze del patrimonio ambientale e architettonico dei borghi che sono sorti prima di Latina durante la bonifica idraulica degli anni ’30, un evento che oggi conta la decima edizione nel nome del circuito delle città di fondazione sostenuto anche dall’Aci.

La partenza è prevista alle ore 9 in Piazza del Popolo, poi il Grand Tour continua lungo le strade che portano a Borgo Sabotino, Borgo Santa Maria, Borgo Bainsizza, Borgo Montello, Borgo Le Ferriere, Borgo Podgora, Borgo Carso, Borgo Faiti, Borgo San Michele, Borgo Grappa, Borgo Isonzo e ritorno per le ore 12 nel cuore della città, sotto il palazzo comunale.

Un circuito volto a valorizzare la storia, la cultura e le tradizioni dei borghi, prima villaggi operai, che sono stati il primo nucleo abitato del territorio del capoluogo pontino, tanto che ancora oggi in alcuni borghi non è certo difficile imbattersi nei dialetti veneti, friulani ed emiliani, testimonianza dei primi coloni che vennero a bonificare le Paludi Pontine trasformandole nel fertile Agro Pontino, ricordando che solo successivamente queste borgate presero il nome di quei luoghi dell’Italia del NordEst che furono teatro sanguinoso ed eroico della Grande Guerra.

Il corteo di auto d’epoca, coordinato dal Clas, si snoderà così lungo le arterie principali del tessuto urbano e agricolo attorno al capoluogo, un modo per conoscere luoghi che sono ricchi di storia, di cultura e di umanità, non sempre legati al periodo recente della bonifica, come del resto è simboleggiato dal patrimonio archeologico di Satricum, dalla casa colonica di Santa Maria Goretti a Le Ferriere, dal castello medievale e dall’antico granaio di Montello.

“Come ogni anno il Lions Club Latina Terre Pontine organizza questo appuntamento con il quale si ricavano i fondi per le attività di sostegno ai bisognosi, programmate dal Lions International e inserite nelle numerose attività di servizio del nostro Club. Questo evento è la dimostrazione di come sia possibile fare beneficenza attraverso attività culturali e ricreative, coinvolgendo il territorio pontino e le sue bellezze, grazie ai nostri associati, ai sostenitori e agli sponsor, sempre sensibili a contribuire per valorizzare i nostri luoghi” sottolinea Costantino Mustacchio, segretario del Lions Club Latina Terre Pontine.