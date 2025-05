Un weekend tra sport e guida sicura con il Latina Triathlon Sprint

Sport e guida sicura insieme per una domenica tra inclusione, prevenzione e attività fisica. Domenica prossima al Lido arriva il Latina Triathlon Sprint, con quasi 300 atleti pronti a gareggiare nella location del Parco Vasco de Gama. Come detto non sarà soltanto una giornata di sport bello e divertente ed inclusivo, avrà ruolo importante anche il sociale con l’Associazione Sportiva Guida Sicura che unirà allo sport la sicurezza stradale.

“Ringraziamo le istituzioni, il Comune di Latina e il Consiglio Regionale Lazio per il supporto che hanno dato al fine di realizzare questo bellissimo evento. – Ha spiegato l’organizzatore Massimiliano Zanetti – Ora al lavoro testa bassa per organizzare al meglio ogni dettaglio affinché gli atleti possano gareggiare e divertirsi e passare una bellissima giornata di sport”.

“Ogni cittadino di Latina e dintorni tra sabato 10 e domenica 11 potrà recarsi al parco Vasco de Gama e usufruire con il supporto di piloti istruttori dell’associazione sportiva guida sicura di corsi guida in sicurezza con autovetture di nuova tecnologia e tutto questo potranno farlo gratuitamente. Li attendiamo numerosi”.