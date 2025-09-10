Una catena di solidarietà: Tommaso Monti ha bisogno di sangue

Una catena di solidarietà si è attivata in aiuto di Tommaso Monti, 43 anni di Priverno, vittima di un grave incidente avvenuto venerdì sulla regionale 156, all’incrocio con via Torretta Rocchigiana. Tommaso, in sella alla sua motocicletta, è stato investito da un’automobile che, secondo le ricostruzioni dei carabinieri, ha ignorato il semaforo rosso, causando uno scontro violento che lo ha sbalzato sull’asfalto.

Immediatamente soccorso dal 118, è stato trasferito d’urgenza in elicottero al reparto di neurochirurgia dell’ospedale San Camillo di Roma, dove gli è stata diagnosticata una seria lesione midollare. Nei prossimi giorni è previsto un difficile intervento chirurgico per stabilizzare la sua colonna vertebrale.

I medici hanno lanciato un appello urgente per la ricerca di donatori di sangue di gruppo Zero, essenziale per l’operazione. La famiglia e la compagna di Tommaso hanno diffuso il messaggio sui social network, chiedendo a chi possiede sangue zero positivo o negativo di recarsi al Centro trasfusionale CR1 del San Camillo per contribuire alla causa.

La risposta della comunità è stata immediata: numerosi amici, conoscenti e cittadini stanno organizzandosi per raggiungere Roma e offrire il loro sostegno con le donazioni. Ogni unità di sangue raccolta rappresenta un tassello fondamentale per salvare la vita di Tommaso.

Parallelamente, proseguono le indagini sull’incidente: il conducente dell’auto, un uomo di 58 anni di Roccagorga con precedenti penali, è stato denunciato a piede libero per lesioni gravi causate da incidente stradale. La sua vettura, sprovvista di assicurazione, è stata sequestrata insieme al motociclo coinvolto.