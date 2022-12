‘Una coppia per la vita’, sport e solidarietà al Tennis Club Latina

Andrà in scena giovedì, dalle 9 alle 18, il torneo di beneficenza al Tennis Club Latina. Il Circolo di Viale delle Medaglie d’Oro ha organizzato il Torneo di Tennis Solidale “Una coppia per la vita”, riservato a coppie miste, maschili o femminili. Lo scopo della manifestazione è l’adozione a distanza di un bambino colombiano attraverso l’associazione di volontariato “Italia Solidale – Mondo Solidale onlus”, fondata 62 anni fa da Padre Angelo Benolli.

”La vita non si inganna; diamoci una mano per trovare la nostra dignità, e proporre alle nostre famiglie e ai nostri ambienti di lavoro una vera cultura di vita e d’amore. La tua esperienza, qualunque sia, e il tuo contributo per questo volontariato di sviluppo di vita e missione è essenziale”, ha scritto Padre Angelo Benolli.

La formula del torneo è quella del doppio giallo a estrazione per ogni turno, la quota di partecipazione o sottoscrizione è di 10 euro a partecipante. Si può giocare con chi si preferisce o semplicemente contribuire con una quota di partecipazione.

”Viviamo un periodo di ristrettezze – sottolinea Roberto Sala, il presidente del Tennis Club Latina – e proprio per questo motivo il constatare che ci sono tennisti disposti a scendere in campo per un atto di solidarietà, mi rende orgoglioso”.

“Salva un bambino, l’amore di salverà”