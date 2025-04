Una discarica a cielo aperto sulla Migliara 49 a Pontinia

Una vasta discarica abusiva è stata scoperta lungo Strada Migliara 49, a Pontinia, nei pressi del fiume Ufente. I volontari dell’Associazione Nazionale Guardie Eco Ambientali odv ets hanno rinvenuto rifiuti di ogni tipo: plastica, elettrodomestici, materassi e, soprattutto, lastre di eternit contenenti amianto, materiale altamente nocivo per la salute pubblica e l’ambiente.

L’area, trasformata in un deposito incontrollato di rifiuti, rappresenta un grave rischio, sia per l’inquinamento del suolo e delle acque sia per la possibile dispersione di fibre di amianto nell’aria. Di fronte alla gravità della situazione, i volontari hanno documentato il sito con rilievi fotografici e inviato una segnalazione ufficiale al Sindaco, alla Polizia Municipale e al settore ambiente del Comune, chiedendo un intervento urgente per la bonifica.

L’Associazione non si limita alla denuncia: offre supporto con attività di sensibilizzazione e vigilanza per prevenire l’abbandono indiscriminato di rifiuti.

Nei giorni scorsi, un’altra operazione ha portato alla scoperta di cumuli di rifiuti e amianto nelle zone di Madonna della Delibera e Via Santo Spirito a Priverno, in collaborazione con la Polizia Municipale.

L’Associazione ha ringraziato il Sindaco e la Polizia Municipale di Priverno per l’impegno. L’appello alla cittadinanza è chiaro: segnalare gli illeciti e adottare comportamenti responsabili per tutelare il territorio.