Una fiaccolata per Federico: appuntamento il 13 ottobre

Sarà anticipata a lunedì 13 ottobre la fiaccolata (in precedenza fissata per il 15) in ricordo di Federico Salvagni, il 15enne di Latina investito e ucciso da un’auto pirata nella notte di Ferragosto a San Felice Circeo. Un corteo che partirà dalla Chiesa del Sacro Cuore, a Latina, e che percorrerà le vie limitrofe, mosso dall’intenzione di tenere vivo il ricordo a due mesi dalla tragedia. L’obiettivo è tenere anche alta l’attenzione sull’episodio per il quale è in carcere Gioacchino Sacco, 49enne di Terracina che era alla guida senza patente e con l’assicurazione scaduta. L’uomo, accusato di omicidio stradale, è attualmente in carcere dopo il rigetto da parte del Tribunale del Riesame dell’alleggerimento della custodia cautelare.