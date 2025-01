Una folla commossa per l’ultimo saluto a Patricia Masithela

In tanti hanno voluto salutare per l’ultima volta Patricia Masithela, la 27enne di Latina morta nella villetta dell’ex fidanzato in via Piccarello, dopo esser stata sbranata da un branco di pitbull. I funerali si sono svolti questa mattina alle ore 10.00 nella chiesa Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti, dove centinaia di persone tra familiari, amici e semplici conoscenti hanno reso omaggio alla giovane donna e mamma di un bambino di cinque anni.

Patricia aveva origini sudafricane, ma era cresciuta a Latina dove si era trasferita nel 2002 insieme ai suoi quattro fratelli dopo esser rimasta orfana. Dopo aver frequentato le scuole, lavorava come barista e nel tempo libero coltivava la passione per la musica. Passione che l’aveva spinta nel 2020 ad incidere e pubblicare un singolo dal nome “Lividi”.

Nel frattempo vanno avanti le indagini della Polizia per cercare di capire cosa abbia spinto la giovane a raggiungere ed entrare in piena notte all’interno della villetta. Iscritto al registro degli indagati il proprietario di cani e villetta, Luca Desideri.