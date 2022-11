Una “Fotografia” di bandi e misure per le nostre imprese e attività

ECONOMIA & SOCIETA’

Rubrica del mercoledì a cura di

di Ivan Simeone

Direttore CLAAI Assimprese Lazio Sud

direzione@claai-assimprese.it

Continuano le proposte messe in campo dalle varie Istituzioni economiche, per sostenere il tessuto delle nostre imprese e attività.

Oggi, come Associazione di Categoria, cerchiamo di fare una “fotografia” di alcuni principali interventi, bandi/ misure ancora “aperte”, anche se per onestà dobbiamo puntualizzare che, spesso capita che questi vengano poi chiusi anche prima dei tempi previsti causa esaurimento dei fondi stanziati.

Ricordiamo a tutti gli imprenditori e titolari di attività, che è importante sempre “prepararsi prima” e di individuare da subito le proprie necessità, al di là del singolo bando presente e operante al momento.

Inoltre, per poter accedere a molti bandi e misure, necessita una azione di predisposizione del progetto, con la relativa documentazione finanziaria, da parte di consulenti che devono essere specializzati nei vari settori di intervento. Essenziale, comunque, andare ad approfondire sempre ogni singolo bando/misura agevolativa, direttamente sui siti degli Enti che li emettono; molti sono i paletti, continui aggiornamenti e le relative procedure da seguire.

Informazioni e “accompagnamento” si può avere in CLAAI Assimprese di Latina (www.claai-assimprese.it), contattando gli uffici di Latina progetti@claai-assimprese.it o credito@claai-assimprese.it. CLAAI opera anche con il supporto e l’assistenza di professionisti, Enti e società di consulenza specializzate nei diversi settori.

Alcuni bandi e misure utili per le nostre imprese sono:

Il primo intervento molto importante è la riapertura del “Fondo Impresa Femminile” dal 50% all’80% Contributi a fondo perduto. In apertura Incentivi per la nascita, lo sviluppo, il consolidamento di imprese femminili su tutto il territorio italiano. Le donne devono possedere almeno il 67% del capitale sociale Agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestite da Invitalia Dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro.

Gli altri interventi sono:

Garanzie sui finanziamenti delle imprese turistiche Sezione Speciale Turismo Fondo di Garanzia: Aperto Fino al 30/06/2023 Mediocredito Centrale «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di garanzie ai soggetti indicati nel bando e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.

Bonus Fiere Contributi a fondo perduto pari al 50% fino a 10.000 Euro per la promozione del made in Italy: Aperto Fino al 30/11/2022 BUONO FIERE 34 milioni di euro dal Ministero dello Sviluppo Economico per favorire la partecipazione delle imprese alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.

Bonus Imprese Prodotti Energetici Incentivi dall’Agenzia delle Entrate: Aperto Fino al 31/03/2023 Credito d’imposta pari a una quota delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, in misura variabile in base al periodo di riferimento.

Ministero della Cultura Credito d’imposta per le imprese di produzione di videogiochi: Aperto Fino al 31/12/2022. Ai produttori di videogiochi spetta un credito d’imposta in misura pari al 25 per cento del costo eleggibile di produzione di videogiochi riconosciuti di nazionalità italiana, fino all’ammontare massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascuna impresa di produzione ovvero per ciascun gruppo di imprese.

Bonus Ristoranti Pasticcerie Gelaterie 2022 Contributi a fondo perduto fino a 30.000 euro per macchinari e beni strumentali: In apertura Agevolazioni per il settore della ristorazione Contributi a fondo perduto le spese sostenute per l’acquisto di macchinari e beni strumentali durevoli. L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale che sarà pari al 70 per cento delle spese totali ammissibili, entro il limite di 30.000 euro per singola impresa.

Investimenti sostenibili 4.0 Contributi fino al 60% per la trasformazione digitale: Aperto Fino al 31/12/2022 Ministero dello Sviluppo Economico Investimenti Sostenibili 4.0. Incentivo per favorire la trasformazione digitale delle Pmi attraverso programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al Piano Nazionale Transizione 4.0.

Cultura Crea Plus 2.0 Contributi a fondo perduto fino a 25.000 euro per le spese di capitale circolante delle imprese del terzo settore: Aperto Fino al 31/12/2022 Cultura Crea Plus, promosso dal Ministero della cultura (Mic) e gestito da Invitalia, è l’incentivo per le imprese colpite dall’emergenza Covid-19 che operano nel settore culturale, creativo e turistico.

Smart&Start 2022 Finanziamenti Europei senza interessi fino all’80% per imprese innovative: Aperto Fino al 31/12/2022 Smart&Start Italia è l’incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative. Finanzia progetti compresi tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro. Possono chiedere i finanziamenti le startup innovative costituite da non più di 60 mesi e iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese.

Bonus Imu Imprese Turismo Credito d’imposta pari al 50%: Aperto Fino al 28/02/2023 Bonus previsto per le imprese del settore del turismo, il credito d’imposta per l’Imu versata a titolo di seconda rata dell’anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 nei quali è gestita l’attività turistica.

INPS Esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36 e le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate nelle annualità 2021 e 2022: Aperto fino al 31/12/2022 INPS. Bonus fiscale per l’assunzione di giovani under 36 a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022.

Contributi Macchinari 4.0 Tutte le novità previste per i prossimi anni: Aperto Fino al 31/12/2022 I Contributi Macchinari 4.0 sono agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico finalizzate a supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinate a strutture produttive situate nel territorio italiano. Alle imprese che effettuano questi investimenti viene riconosciuto un credito di imposta.

Digital Transformation 40% + 10%: Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese italiane Anno 2022: Aperto Fino al 31/12/2022 Digital Transformation è l’incentivo che favorisce la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese. Istituito dal Decreto Crescita, è promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da Invitalia. La dotazione finanziaria è di 100 milioni di euro. Sono finanziabili le tecnologie previste da Impresa 4.0 e quelle relative a soluzioni digitali di filiera.

Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole Ministero dello Sviluppo Economico: In apertura Ministero dello sviluppo economico Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole 5 Milioni di euro per gli investimenti innovativi, rivolto alle micro, piccole e medie imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, per l’ammodernamento dei sistemi produttivi

Transizione ecologica e circolare Contributi fondo perduto e finanziamenti agevolati per le imprese: Aperto Fino al 31/12/2023 Fondo per la Crescita Sostenibile Ministero dello Sviluppo Economico Concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare a sostegno delle finalità del “Green New Deal italiano”. La misura è destinata al sostegno dei progetti di imprese ammesse ai finanziamenti agevolati Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), e prevede la concessione di contributi a sostegno delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e, per le PMI, di industrializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo.

Bando Pre-Seed Plus Regione Lazio Contributi fondo perduto fino a 100.000 euro per le startup innovative: Aperto Fino al 31/12/2022 POR FESR 2014/2020. Azione 1.4.1. Finanziamento a fondo perduto per la creazione e consolidamento di startup innovative. Bando Pre-Seed Plus. Il bando mira quindi a promuovere la creazione di startup innovative ad elevato potenziale di crescita, in particolare quelle che intendono mettere a frutto i risultati della ricerca scientifica e le competenze ivi maturate, sostenendo un piano di attività della durata non superiore ad un anno, che consenta loro di reperire la finanza necessaria per consolidare l’idea di business, diventando di maggiore interesse per gli investitori nel capitale di rischio.

Bando Simest Imprese Importatrici da Ucraina Russia Bielorussia Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati: Aperto Fino al 31/12/2022 Si tratta di un finanziamento destinato alle imprese esportatrici verso qualunque geografia con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia e che subiscano un calo degli stessi o un aumento complessivo del costo totale di tali forniture. Il finanziamento, il cui rimborso è a tasso zero, può prevedere una quota di cofinanziamento a fondo perduto, in regime di Temporary Crisis Framework, fino al 40% dell’intervento agevolativo complessivo, nei limiti di € 400.000 di agevolazione.

Nuove Imprese Tasso Zero 2022 Incentivi fino al 90% per l’avvio di nuove imprese giovanili e femminili: Aperto Fino al 31/12/2022 ON NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO “ON – Oltre Nuove imprese a tasso zero” è l’incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori. Le agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili.

Incentivi alle imprese: tutte le novità per i contributi e agevolazioni 2022: Aperto Fino al 31/12/2022 La Legge di Bilancio 2022 prevede importanti novità agli incentivi per gli investimenti delle imprese.

Prorogate al 2022 le seguenti agevolazioni: proroga del credito d’imposta dal 20% al 40% per gli investimenti in beni strumentali “Transizione 4.0”; prorogati anche i crediti di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, transizione tecnologica 4.0 e transizione ecologica; rifinanziata l’agevolazione Sabatini; riconfermati gli incentivi per l’Export ed Internazionalizzazione delle imprese.

Credito d’Imposta Formazione 4.0 Investire riducendo il Carico Fiscale: Aperto fino al 31/12/2022 Credito d’Imposta del 50% Formazione 4.0 – Investire riducendo il Carico Fiscale Bonus formazione per le aziende che investono sul personale per lo sviluppo tecnologico della propria impresa. La Legge Finanziaria ha esteso per tutto il 2021 e 2022 il credito di imposta del 50% sulla formazione 4.0 Si tratta di un credito di imposta fino al 50% sulle spese sostenute dalle aziende per la formazione in ottica industria 4.0

Bando Marchi + 2021 Contributi a fondo perduto: fino all’80% per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea ed internazionali. Aperto fino al 31/12/2022. Con il presente bando si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti Misure agevolative: – Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici; – Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialist