Una giornata dedicata ai più piccoli, venerdì a Latina il Giubileo dei Bambini

Venerdì 5 dicembre, alle ore 10.30, si terrà a Latina il Giubileo dei Bambini, uno degli appuntamenti più attesi del calendario giubilare promosso dal Comune. L’iniziativa, organizzata dal Servizio Turismo in collaborazione con la Curia Vescovile, è dedicata ai bambini e a chi si prende cura della loro crescita educativa e umana. L’evento avrà luogo presso la Curia Vescovile, dove il vescovo Mariano Crociata, il sindaco Matilde Celentano e l’assessore al Turismo Gianluca Di Cocco accoglieranno i piccoli partecipanti e visioneranno gli elaborati realizzati dagli studenti delle classi quarte e quinte di alcune scuole cittadine, tra cui Aldo Manuzio, Alessandro Volta, Giuseppe Giuliano, Madre Giulia Salzano e Giovanni Cena.

I bambini, guidati dagli insegnanti, hanno prodotto disegni, testi, elaborati grafici e multimediali sui temi del Giubileo, ossia rispetto, fratellanza e attenzione verso l’altro. L’iniziativa offre ai giovani l’occasione di riflettere sui valori cristiani e civici e di tradurli in gesti concreti nella vita quotidiana.

“Il Giubileo dei Bambini – afferma il sindaco Matilde Celentano – rappresenta uno dei momenti più autentici e significativi del nostro percorso giubilare. I più piccoli ci ricordano che la fraternità, l’accoglienza e il rispetto sono valori che vanno coltivati sin dalla giovane età. Vedere come li abbiano interpretati nei loro lavori è per noi motivo di grande emozione e speranza. Desidero ringraziare insegnanti e famiglie per il loro ruolo fondamentale nel percorso di crescita delle nuove generazioni, e la Curia per una collaborazione sempre preziosa”.