Una Notte all’Opera Rock, tutto esaurito al Teatro Romano

Ha registrato il tutto esaurito il Teatro Romano di Terracina ieri, lunedì 11 agosto alle ore 21:00, con “Una Notte all’Opera in Rock”: live di musica lirica con arrangiamenti rock, dedicato allo sciame estivo delle Perseidi (“stelle cadenti”), di e con Federico Paciotti, tenore, chitarrista e autore musicale, e Massimo Zuccaroli – in arte Maximus – autore, musicista e discografico specializzato in musica elettronica sperimentale.

La scena era illuminata appena da candele disseminate nel Teatro, per ammirare senza disturbo e in un luogo d’eccezione il cosiddetto fenomeno delle “stelle cadenti” o delle “lacrime di San Lorenzo”, che, tradizionalmente legato alla notte di San Lorenzo, si osserva dalla metà di luglio a fine agosto.

«Il nostro format intreccia lirica e rock e vuole coinvolgere soprattutto gli spettatori non esperti di lirica e i giovani» ha spiegato Massimo Zuccaroli. «A loro comunichiamo quanto questo grande patrimonio artistico sia ancora vivo e fruibile e rendiamo più accessibili le storie, le trame e le parole delle opere, che il canto lirico rende meno accessibili a un orecchio non erudito».