Una nuova auto a basse emissioni per la Polizia Locale di Cori

Dirittura d’arrivo per il Comune di Cori, beneficiario del finanziamento riferito al progetto ‘Polizia locale 4.0’. Il settore Polizia Locale rinnova infatti il parco auto e si dota di una nuova autovettura di servizio. Nello specifico, si tratta di una Fiat Panda ibrida, dunque, un mezzo a basse emissioni.

Il finanziamento rientra in un quadro di politiche regionali finalizzate all’aggiornamento e adeguamento dei mezzi necessari alla Polizia locale per lo svolgimento dei propri compiti d’istituto. Nell’ottica di operare sul territorio comunale per garantire la sicurezza urbana e la civile convivenza, prevenendo e reprimendo comportamenti in violazione di leggi e regolamenti vigenti, questo il fine dell’avviso regionale, il Comune di Cori ha risposto con un progetto mirato all’acquisto di un’autovettura dotata di alimentazione ibrida, rientrando come fascia di ampiezza demografica, nel finanziamento di 16.000 euro, su un massimo di 20.000 erogabili. L’obiettivo è, quindi, rinnovare il parco veicoli, puntando nel contempo su soluzioni più sostenibili.

“Il potenziamento e l’ammodernamento delle dotazioni strumentali e professionali, con l’impiego di tecnologie innovative – affermano il sindaco di Cori, Mauro De Lillis, e l’assessore alla Sicurezza e Viabilità, Ennio Afilani – rafforzano la possibilità di garantire un controllo più sistematico e capillare, soprattutto a fini preventivi, del territorio comunale e della sicurezza urbana.”