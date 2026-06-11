Una nuova cabina elettrica in via Monte Terminillo al Gionchetto

Svolta all’insegna della sicurezza nel quartiere Gionchetto, alle porte di Latina. I residenti della zona hanno voluto esprimere pubblicamente tutta la loro soddisfazione per l’avvio dei lavori, da parte di E-Distribuzione, finalizzati alla realizzazione di una nuova cabina elettrica lungo via Monte Terminillo. L’intervento, entrato nel vivo dopo un’accurata fase di scavo, porterà all’installazione di una struttura moderna, concepita secondo i più alti standard di efficienza e sicurezza. L’opera non rappresenta solo un potenziamento della rete, ma una vera e propria liberazione per il quartiere. La nuova infrastruttura andrà infatti a sostituire definitivamente il vecchio, ingombrante e ormai pericoloso trasformatore situato in via Amiata. Quell’impianto, spiegano i residenti, era diventato da tempo una fonte di forte apprensione per le famiglie della zona, mostrando tutti i suoi limiti soprattutto in occasione di ondate di maltempo, con continui disagi e guasti.

“Quel vecchio apparato – chiariscono i residenti di via Monte Amiata e strade limitrofe – è collocato a ridosso dei pali della luce e soprattutto nelle vicinanze di alcune abitazioni. Sappiamo che la sua funzione è quella di trasformare la corrente da media a bassa tensione, riducendo un impatto da 20mila volts alla tradizionale 220 volts da destinare alle utenze. E’ accaduto spesso, però, che il maltempo ed il forte vento abbiano causato delle lesioni dei cavi, provocando lunghe interruzioni nella fornitura ma soprattutto dei gravi pericoli per i residenti, per le attività della zona e per il traffico locale. Non comprendiamo certe polemiche legate alla collocazione della cabina, peraltro perfettamente regolare, ma siamo certi che la sua introduzione eliminerà il problema restituendo a tutti la necessaria sicurezza e dei servizi adeguati”.