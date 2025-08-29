Una nuova realtà del basket in carrozzina, a Pontinia nasce la Wheel Power BIC

La città di Pontinia accende i riflettori sullo sport inclusivo con la nascita della Wheel Power BIC, una nuova squadra di basket in carrozzina pronta a diventare un vero e proprio punto di riferimento non solo a livello provinciale ma per quanto riguarda il centro Italia. L’iniziativa nasce grazie al supporto dell’associazione La Rete, che ha messo a disposizione competenze e organizzazione per trasformare un’idea in un progetto concreto, destinato a coniugare passione sportiva, crescita sociale e spirito di comunità.

La squadra si presenta con un gruppo già ricco di personalità e prospettive. Matteo Gabbotti, classe 2002, con già moltissime esperienze maturate, sarà uno dei punti di riferimento sul parquet. Accanto a lui due giovanissimi promesse, entrambe nate nel 2010: Noemi De Velis, proveniente dal vivaio Giovani e Tenaci, e Nicolas Valle, cresciuto tra Lazio e basket paralimpico, che rappresentano la freschezza e il futuro della formazione. A completare il roster una storia particolare, quella di Roberto De Velis, classe 1974 e padre di Noemi, che si è avvicinato al basket in carrozzina grazie all’entusiasmo della figlia, trasformando la sua esperienza in una nuova sfida personale e collettiva.

Il contributo dell’associazione La Rete è stato determinante. Oltre a sostenere la nascita della squadra, ha fornito una struttura organizzativa capace di garantire basi solide e una programmazione a lungo termine. L’obiettivo non è soltanto quello di affrontare un campionato impegnativo, ma anche di diventare un punto di riferimento per il territorio, favorendo inclusione, partecipazione e nuove opportunità per atleti e tifosi.