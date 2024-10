Una vita dedicata alla comunità, Borgo Sabotino piange Suor Lina

Maestra d’asilo per generazioni, con il suo sorriso, con la sua spontaneità e soprattutto con il suo amore verso il prossimo, ha lasciato il segno per anni e anni in una comunità che ha avuto l’onore e il privilegio di essere educata da lei.

E’ cordoglio e tristezza a Borgo Sabotino per la scomparsa di colei che era conosciuta da tutti come ‘Suor Lina’. Una vita passata al servizio dei bisognosi, degli anziani e di chi aveva anche una minima difficoltà: insomma una vita dedicata ad una comunità che l’aveva accolta tanti anni fa come una figlia e nella quale lei aveva ritrovato una vera e propria famiglia.

Tanti i messaggi di ricordo che appaiono in queste ore scorrendo sui vari sociali. Tutti che ricordano l’83enne come una persona dall’energia contagiosa, che con il suo sorriso e la sua voce pacata ha lasciato un ricordo indelebili in quei grandi e piccini che hanno avuto la fortuna di incontrarla.