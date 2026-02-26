“Una vita per lo Sport”, premiato il Commendator Lucio Benacquista

Una serata carica di emozione quella andata in scena ieri al Teatro G. D’Annunzio, dove il presidente della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, Commendator Lucio Benacquista, ha ricevuto il riconoscimento “Una Vita per lo Sport 2025” nell’ambito della terza edizione della manifestazione dedicata alle eccellenze sportive del territorio.

A consegnare il premio è stata il sindaco di Latina, Matilde Celentano, che ha espresso, anche a nome dell’amministrazione comunale, parole di profonda stima per l’impegno e la continuità con cui il presidente nerazzurro guida la società.

La motivazione letta sul palco sottolinea il valore del suo operato:

«Con impegno, determinazione e lungimiranza ha guidato una società sportiva di riferimento, investendo nei giovani, nei progetti e nella crescita della pallacanestro sul nostro territorio, portando avanti attività sportive e sociali anche nel 2025. Per la dedizione, la leadership e l’amore per lo sport, il premio “Una Vita per lo Sport 2025” viene consegnato al Presidente della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, Commendator Lucio Benacquista».

Accompagnato dai figli Massimiliano e Sabrina, Benacquista ha accolto il premio con evidente commozione, ringraziando per l’onorificenza ricevuta. Un riconoscimento che va oltre la dimensione personale e che celebra un percorso costruito negli anni con visione imprenditoriale, passione sportiva e attenzione costante al settore giovanile e al sociale.

La presenza di una delegazione della prima squadra – dal direttore sportivo al capo allenatore, fino al capitano e a un rappresentante del roster – ha testimoniato il forte legame tra la società e il suo presidente. Un rapporto fondato su fiducia, progettualità e senso di appartenenza, che negli anni ha consolidato la Benacquista come punto di riferimento della pallacanestro pontina