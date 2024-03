Una vittoria dopo l’altra per la juniores Antares Nuoto Latina

Un successo dopo l’altro per la Juniores Antares Nuoto Latina che si è imposta per 11 a 3 contro i pari età del Blu 3000. Partita senza storia fin dalle prime azioni tra la capolista pontina e i capitolini fanalino di coda del girone. Ne approfittava il coach latinense Mauro Gubitosa che dopo il 6 a 1 del primo parziale iniziava a partire dal secondo tempo a far ruotare tutti i ragazzi della rosa e in particolare quelli più piccoli della categoria Allievi o che solitamente hanno meno minutaggio. Buone quindi in tal senso anche le risposte da parte di Christian Romano, Pierluigi Scarpato, Michele Albanesi e Giovanni Pernarella. Nell’Antares top scorer Alessandro Viccione con 4 gol, seguito nel ruolino dei marcatori da Tommaso Veglia e Leonardo Chemello con una tripletta A testa e da Dario Guriuc con una realizzazione personale. I rossoblù si godono il primato in solitaria in classifica in attesa del prossimo match contro l’ostica Alma Nuoto.

Il tecnico Mauro Gubitosa ha commentato:

“Sono sempre dell’idea che non bisogna guardare la classifica e giocare al massimo ogni gara; lo abbiamo fatto per un solo tempo e questa sorta di rilassamento nel resto del match non va bene a prescindere da chi entra in acqua. Dobbiamo abituarci a mantenere sempre un livello alto di prestazione per non farci trovare impreparati contro squadre più attrezzate.”

Le parole dell’ atleta Giorgio Evangelisti:

“Sono contento perché è un bel periodo sia per la ptima squadra sia per il team Juniores che continuano a vincere, a dimostrazione che durante la settimana siamo tutti in perfetta sintonia”.

CAMPIONATO JUNIORES NAZIONALE

GLI JUNIORES DELL’ ANTARES LATINA SUPERANO AGEVOLMENTE ANCHE IL BLU 3000

ANTARES NUOTO LATINA – BLU 3000 11 – 3 (6-0; 0-0; 1-1; 4-2)

ANTARES NUOTO LATINA: Bernardini, Veglia 3, Chemello 3, Albanesi M, Viccione 4, Vaccarella, Albanesi V, Ferone, Orelli, Fedeli, Evangelisti, Guriuc 1, Romano, Pernarella, Scarpato P.L. Tpv: Mauro Gubitosa.

BLU 3000: Monteforte, Morisco 1, Barbuto, Reri, Petricone, Ranza , Vela 1, Russo. Di Vito 1, Lagrasta.

SUPERIORITA’: Antares 2/5 + Rig. 1/4 segnato da Viccione e sbagliati da Evangelisti, Orelli e Albanesi M.

Arb: Sig.Carrer.