Un’altra favola pontina, Emiliano Coletta è il nuovo medico della Roma

Una storia di passione, dedizione e grandi traguardi quella di Emiliano Coletta, il medico sportivo che ha raggiunto un traguardo importante nella sua carriera: diventare il medico della prima squadra dell’AS Roma per la stagione 2025-2026.

Originario di Latina, Emiliano ha sempre coltivato un sogno speciale fin da bambino. Crescendo tra i campi e le aule di provincia, sognava di indossare la maglia di una grande squadra di calcio. Ma, col tempo, il suo amore per lo sport si è trasformato in una vera e propria vocazione per la medicina, portandolo a intraprendere un percorso di studi e specializzazioni che lo hanno portato a diventare un esperto in Medicina dello Sport.

Dopo aver conseguito la laurea in Medicina e aver approfondito le sue competenze con una specializzazione nel settore, Emiliano ha iniziato a lavorare come medico sociale per squadre di calcio e basket, tra cui il Latina Calcio e il Latina Basket. Questi ruoli gli hanno permesso di mettere in pratica le sue competenze e di crescere professionalmente, avvicinandolo sempre di più al sogno di lavorare con grandi squadre.

A soli 36 anni, il suo impegno e la sua passione sono stati premiati. Emiliano Coletta è stato scelto come medico della squadra principale dell’AS Roma, un incarico di grande prestigio che rappresenta il coronamento di un percorso fatto di sacrifici e determinazione.