Un’arena per eventi al Lido, LBC chiede chiarezza sull’iter autorizzativo

Un’arena destinata ad accogliere eventi estivi in un’area solitamente utilizzata come parcheggio dall’Hotel Fogliano, a ridosso di Capoportiere e attigua al Parco Nazionale del Circeo. È quanto segnalano i consiglieri comunali di Latina Bene Comune, Dario Bellini, Damiano Coletta, Floriana Coletta e Loretta Isotton, che chiedono trasparenza sull’iniziativa imprenditoriale.

“Abbiamo verificato sul posto la presenza di una lunga recinzione già realizzata e la partenza della promozione di alcuni eventi musicali in programma per l’estate, per i quali è già possibile acquistare i biglietti”, affermano i consiglieri, evidenziando come l’area, sebbene non all’interno del Parco, risulti comunque confinante con una zona protetta.

LBC solleva ulteriori interrogativi in merito alla questione e a preoccupare il gruppo è anche l’assenza sul posto dei cartelli di cantiere previsti per legge, con i dettagli relativi all’autorizzazione e al progetto.: “Vogliamo sapere se è stato seguito un corretto iter autorizzativo, se è stata acquisita la valutazione di impatto acustico, se era necessaria un’autorizzazione paesaggistica e se si è svolta una conferenza dei servizi per coordinare i pareri dei vari enti competenti”.

“Non siamo contrari allo sviluppo dell’imprenditoria del mare – concludono i membri di LBC – ma intendiamo presentare una richiesta di accesso agli atti e un’interrogazione in Consiglio per verificare la compatibilità di quest’opera con la vicinanza al lago di Fogliano e alle norme di tutela ambientale previste per aree protette. Proprio perché crediamo nello sviluppo sostenibile del litorale, riteniamo indispensabile che ogni iniziativa sia pienamente compatibile con la tutela del patrimonio naturale che rende il nostro territorio attrattivo per il turismo”.