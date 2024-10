Unicef Italia, il portavoce Nazionale Andrea Iacomini a Latina

Andrea Iacomini, portavoce nazionale di UNICEF Italia, ha fatto tappa recentemente a Latina per una serie di incontri istituzionali e scolastici. La prima tappa è stata presso l’istituto Madre Giulia Salzano, dove ha incontrato gli studenti e partecipato alla cerimonia legata all’iter di certificazione della scuola come Scuola dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza UNICEF. Erano presenti anche esponenti locali, tra cui l’assessore Francesca Tesone, la consigliera Valentina Colonna, il vescovo Mariano Crociata e don Enzo, parroco del Sacro Cuore.

Successivamente, Iacomini ha incontrato il sindaco di Latina, Matilde Celentano, in piazza del Popolo, mentre nel pomeriggio si è recato all’Istituto Comprensivo Manfredini di Pontinia, che è stato il primo nella provincia di Latina a ricevere ufficialmente l’attestato di Scuola dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza UNICEF.

La Presidente del Comitato Provinciale di Latina per l’Unicef dichiara: “Un ringraziamento va al portavoce nazionale di Unicef Italia Andrea Iacomini per la sua visita qui in città. Nessuno come lui è in grado di trovare le parole giuste per spiegare ai bambini, anche i più piccoli, le difficili situazioni che ha potuto toccare con mano nelle diverse zone di guerra sparse nel mondo in questo momento. Un grazie va anche a suor Antonella Cesario, dirigente scolastico dell’istituto Madre

Giulia Salzano, alla sua referente Unicef, la maestra Paola Sighinolfi, e a tutte le docenti, che hanno voluto fortemente questo incontro, oltre che la scuola iniziasse il percorso per diventare Scuola dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza Unicef. Una lungimiranza condivisa con l’I.C. Manfredini di Pontinia, per la quale ringrazio il dirigente scolastico, la professoressa Marzia Mancini, la referente Unicef, la professoressa Ileana Ogliari – sempre in prima fila per i bambini e le attività con il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia –, e il consiglio d’istituto e i docenti tutti. È grazie a loro se abbiamo potuto consegnare all’istituto l’attestato di Scuola dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza Unicef: una cerimonia che si è tenuta in presenza di Andrea Iacomini, che del nostro Comitato Provinciale e amico e collaboratore, e che ci ha onorato della sua presenza”.