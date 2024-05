Unicef Latina, il 31 Maggio le celebrazioni del 50º anniversario

In occasione del 50° anniversario della fondazione di Unicef Italia, le celebrazioni dei comitati provinciali del Lazio si terranno a Latina il 31 maggio. L’evento, organizzato dal Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, inizierà alle ore 9 in piazza San Marco, con la partecipazione di alunni delle scuole di Roma, Viterbo e Frosinone.

La presidente del Comitato Provinciale di Latina per l’Unicef, Michela Verga, insieme a varie autorità locali e nazionali, accoglierà i partecipanti. Dopo l’inno di Mameli eseguito dall’orchestra dell’I.C. “Monda-Volpi” di Cisterna e i saluti ufficiali, sarà inaugurata la mostra fotografica “Can you smile for me? – L’infanzia sperduta” presso il Museo Cambellotti, realizzata dal fotoreporter Rai Giammarco Sicuro.

Alle ore 12, gli alunni sfileranno in corteo per la “Marcia dei diritti” verso piazza del Popolo, dove parteciperanno a laboratori ludico-sportivi. Successivamente, visiteranno il Museo storico del giocattolo presso il Museo di Piana delle Orme.

Michela Verga ha espresso soddisfazione per l’opportunità di ospitare l’evento e ha ringraziato tutti i collaboratori e sostenitori per il loro impegno. Ha inoltre ricordato che i gadget della campagna “Cambiamo aria” e le storiche Pigotte saranno disponibili nei negozi del centro di Latina.