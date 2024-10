Unindustria Latina: Fausto Bianchi illustra le linee programmatiche per il quadriennio 2024-2028

Il nuovo presidente di Unindustria Latina, Fausto Bianchi, ha presentato le linee guida dell’Associazione per il prossimo quadriennio. Tra gli obiettivi principali, Bianchi ha sottolineato la necessità di promuovere lo sviluppo economico attraverso un’organizzazione dinamica e innovativa, rafforzando i legami con istituzioni e imprese, non solo a livello locale ma anche oltre i confini provinciali, in particolare con Frosinone.

Bianchi ha evidenziato il ruolo centrale della provincia di Latina, con un valore aggiunto annuo di 12 miliardi di euro, il 7% del totale regionale. La provincia si distingue per l’importanza dei settori industriale e agricolo, con Latina che rappresenta esportazioni farmaceutiche nazionali. Tuttavia, un dato preoccupante riguarda le difficoltà delle imprese nel reperire personale qualificato, un problema che si è aggravato negli ultimi anni.

Per rispondere a queste sfide, Unindustria prevede di aprire una nuova sede nei prossimi 18-24 mesi, per incentivare lo scambio di idee e supportare la crescita delle imprese locali.