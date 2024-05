Unione esplosiva al Loud Bar di Terracina: la festa di chiusura stagionale con la Goofi Room

Sabato 18 maggio segna il momento epico in cui il Loud Bar di Terracina si prepara a chiudere la stagione con uno spettacolare evento che promette un party esclusivo.

Ma questa non è una festa qualsiasi. No, questa è una fusione tra il Loud Bar e la rinomata Goofi Room, che porterà il meglio della scena musicale locale sotto lo stesso tetto.

Per questa serata unica, quattro DJ uniranno per creare un’esperienza sonora che vi lascerà senza fiato. Alex Gas, Francesco Corni, con la loro maestria nel mixare generi e creare atmosfere uniche, vi condurranno in un viaggio musicale.

Ma la notte non finisce qui. Asociados, con il loro stile unico che fonde ritmi latini ed europei, vi faranno muovere i piedi in modi che non avete mai immaginato. E infine, Gianluca Fincato, con la sua selezione eclettica e la sua capacità di leggere la folla come nessun altro.

L’ingresso a questa festa epica è a soli 10€, e include anche un drink per darvi la carica necessaria per ballare tutta la notte. Quindi preparatevi a lasciarvi trasportare dalla musica, a perdervi nel ritmo e a vivere un’esperienza che vi lascerà senza parole. Sabato 18 maggio, il Loud Bar di Terracina diventerà il centro dell’universo per tutti gli amanti della buona musica. Non mancate!

Info, liste e prenotazione tavoli al 391.7949769