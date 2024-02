Università e casa, Tripodi: “Studenti nell’Osservatorio occasione di incontro”

Il consigliere regionale pontino Orlando Angelo Tripodi, presidente della commissione Lavoro, Formazione, Politiche giovanili, Pari opportunità, Istruzione e Diritto allo Studio, ha ricevuto dagli studenti intervenuti alla Pisana la proposta di far parte dell’Osservatorio sulle condizioni abitative degli universitari. Si legge in una nota: “Ho apprezzato molto l’intervento degli studenti oggi in audizione alla Pisana, non solo favorevoli all’istituzione dell’Osservatorio sulle condizioni abitative degli universitari, ma ho ricevuto la loro proposta di farne parte. Ho ovviamente dato la mia totale disponibilità perché occasione di incontro tra istituzioni e giovani. È nostro compito trovare soluzioni concrete per migliorare la situazione e garantire a tutti gli studenti un dignitoso sostegno abitativo durante il periodo di studi. Sono fiducioso che, anche grazie alla collaborazione tra istituzioni e giovani, riusciremo a realizzare un progetto di successo che possa rispondere alle esigenze degli universitari e migliorare la qualità della loro vita durante gli anni accademici. Spero che l’Osservatorio sulle condizioni abitative degli universitari possa diventare una realtà concreta e un punto di riferimento per tutti coloro che si occupano di questioni legate all’edilizia residenziale per studenti. Noi, come istituzione, abbiamo il dovere di garantire il dritto allo studio strettamente collegato alla presenza di studentati, nelle grandi città universitarie. I casi di studenti costretti a vivere in condizioni precarie, a causa dei costi elevati degli affitti e della scarsa disponibilità di alloggi. È importante coinvolgere attivamente gli studenti nelle decisioni che riguardano il loro futuro, e ho promesso di lavorare per trovare soluzioni concrete alle difficoltà abitative che molti universitari si trovano ad affrontare. Questo è un passo positivo verso una maggiore partecipazione dei giovani alla vita politica e una dimostrazione di attenzione alle problematiche concrete che riguardano la comunità studentesca. L’Osservatorio che ho proposto di istituire farà un lavoro di censimento sugli immobili potenzialmente disponibili per studentati, sarà un modo anche per fare chiarezza sul costo degli affitti, sulla distanza dalle università e sui trasporti disponibili. In base alle informazioni raccolte, potrebbero essere proposti interventi di sostegno agli studenti per facilitare loro l’accesso a soluzioni abitative adeguate e a prezzi accessibili”.