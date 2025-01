Uno sguardo di troppo e l’aggressione, 16enne picchiato a Cisterna

Ci sarebbe uno sguardo di troppo alla base dell’aggressione avvenuta ai danni di un giovane 16enne lungo Corso della Repubblica, in pieno centro a Cisterna. Come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, ad aggredire la vittima sarebbe stato un coetaneo, forse infastidito da qualche sguardo di troppo nei confronti di una ragazza. Sarebbe questa l’ipotesi più plausibile seguita dalle forze dell’ordine, che però non escludono altre piste.

Una questione banale dunque che è sfoggiato in violenza vera, con il 16enne che è stato prima raggiunto con una testata e poi con calci e pugni fino a lasciarlo a terra dolorante e con il volto insanguinato. Per lui si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza che lo ha poi trasportato al pronto soccorso del Goretti. Lì medici e infermieri lo hanno preso in cura accertando la frattura del setto nasale e varie ferite lacero contuse che hanno necessitato alcuni punti di sutura e 30 giorni di prognosi.

I genitori del 16enne, sconvolti dopo quanto accaduto, hanno deciso di presentare denuncia agli agenti del Commissariato di Cisterna. Quest’ultimi avrebbero già avviato le prima indagini per risalire all’autore della brutale aggressione. Al vaglio dei poliziotti anche le immagini di video sorveglianza dell’area.