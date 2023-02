Uomo accoltellato a Termini, la figlia ed il padre vivono a Latina

C’è anche un po’ di Latina nella triste vicenda accaduta a Termini domenica sera dove un uomo è stato accoltellato ed ora si trova in fin di vita presso la terapia intensiva del policlinico Umberto I di Roma.

Con il padre che abita a Cori e la figlia maggiore che vive in città a Latina, Arturo Luca Battisti, dopo aver perso il lavoro a Milano, aveva deciso proprio qualche giorno fa di trasferirsi a Roma dove aveva trovato lavoro come cameriere in un ristorante.

Tanti i momenti difficili passati dal 46enne, dalla recente separazione con la moglie a Milano ai problemi con lo spaccio di droga e per i quali ha già pagato, spiega la madre in un intervista.

“Quel lavoro trovato a Roma per mio figlio era tutto, il tutto per ripartire e dare una svolta alla propria vita travagliata, ora invece, non sappiamo se e quando si riprenderà”. L’uomo al momento si trova in coma farmacologico ed intubato a seguito dell’operazione che ha previsto l’asportazione della milza. “Adesso voglio solo che lui si riprenda e che chi lo ha ridotto così paghi per ciò che ha fatto, ci hanno avvisati che gli aggressori sono stati arrestati, ma ora voglio sapere cos’è accaduto in quei momenti e perché lo hanno accoltellato” così conclude la madre del 46enne.