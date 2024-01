Dramma sui binari, un anziano viene travolto da un treno e la tratta Roma – Napoli, via Formia, diventa un incubo per migliaia di pendolari. Intorno alle 8, la vittima a quanto pare affetto da disturbi psichici, ha compiuto l’insano gesto all’altezza del comune di Sonnino, località di Capocroce, presso la Galleria Montorso, tra le stazioni ferroviarie di Monte San Biagio e Priverno. Accertamenti delle forze dell’ordine per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Sul posto, per gli accertamenti dell’autorità giudiziaria, i carabinieri della Stazione locale, la Polfer, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Forti i ritardi sia per i convogli regionali che i treni ad alta velocità.