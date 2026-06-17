Urbanistica, Latina approva le nuove regole sui cambi di destinazione d’uso

Latina compie un passo importante sul fronte dell’urbanistica. Il Consiglio comunale ha approvato la delibera che recepisce la normativa regionale sulla rigenerazione urbana, introducendo nuove disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici e definendo un regolamento comunale destinato a governare le trasformazioni del territorio.

Il provvedimento, predisposto dal dirigente del Dipartimento Urbanistica Paolo Cestra su indirizzo dell’assessore Annalisa Muzio, adegua il Comune alla legge regionale del 2025 sulle semplificazioni urbanistiche e punta a favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, limitando al tempo stesso nuove espansioni.

Tra le principali novità, l’estensione delle semplificazioni per i cambi di destinazione d’uso anche nelle aree urbanizzate comprese nei Piani particolareggiati esecutivi. Restano invece escluse, almeno per il momento, le zone interne alla circonvallazione cittadina e il perimetro del Piano della Marina, che saranno oggetto di una pianificazione specifica.

La delibera punta inoltre a incentivare interventi legati all’efficienza energetica, alla bioedilizia, al verde urbano e alla sicurezza sismica degli edifici, escludendo però la possibilità di realizzare grandi strutture di vendita attraverso queste procedure semplificate.

“Con questa disciplina evitiamo il rischio di interventi incontrollati e garantiamo regole certe per cittadini e imprese”, ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano, definendo il provvedimento “un atto di visione per il futuro della città”.

Soddisfatta anche l’assessore Annalisa Muzio, che ha evidenziato come il nuovo regolamento favorisca il recupero dell’esistente e lo sviluppo ordinato dei quartieri, dei borghi e delle aree già urbanizzate.

L’amministrazione ha infine ringraziato il dirigente Paolo Cestra, la Commissione Urbanistica e tutti i consiglieri che hanno contribuito all’approvazione della delibera.