Urbanistica, ok ai nuovi ambulatori al Goretti e sull’iter di approvazione del piano di zona Saraceno

Questa mattina, nella commissione presieduta dal consigliere Giuseppe Coluzzi, sono state approvate due importanti proposte di delibera di pertinenza urbanistica che ora approderanno in consiglio comunale. L’assessore all’Urbanistica, Annalisa Muzio, ha dichiarato:

“La prima riguarda la posa in opera di unità ambulatoriali presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. È stato approvato il permesso in deroga in considerazione del fatto che si modificherà solo l’aspetto della densità edilizia prevista dallo strumento urbanistico. Questo intervento riguarda un edificio pubblico con funzioni di interesse pubblico e la realizzazione del nuovo fabbricato risponde all’esigenza di reperire adeguati spazi per nuovi ambulatori.”

“La seconda proposta riguarda la presa d’atto della mancata presentazione di osservazioni sul piano di zona Saraceno, località Gionchetto. Procediamo in maniera spedita e determinata per dare risposte alle esigenze abitative del territorio. Questo piano, adottato con delibera di consiglio comunale del 2014, è stato trasmesso a tutti gli enti competenti per i pareri ed è stato pubblicato per eventuali osservazioni. La zona è tra il quartiere Gionchetto e la strada del Saraceno e il progetto prevede la creazione di un ‘borgo urbano’, con viali e aree pedonali che migliorano i rapporti di vicinato. La competenza rimane del Comune di Latina, in virtù della delega urbanistica frutto della convenzione con la Regione Lazio.”

Muzio ha poi espresso soddisfazione per il lavoro svolto, congratulandosi con il presidente della commissione, i commissari e gli uffici per i progressi fino ad ora.