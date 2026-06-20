Urla e schiamazzi, scatta il blitz nel locale ad Aprilia

Le continue segnalazioni dei residenti, esasperati dal forte disturbo alla quiete pubblica e dal caos legato al viavai di clienti, hanno fatto scattare un mirato controllo della Polizia di Stato in un locale di Aprilia. Ad entrare in azione sono stati gli agenti del Commissariato locale, supportati dal personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale. Durante il blitz, i poliziotti hanno identificato oltre trenta persone, tra cui alcuni soggetti già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

Gli accertamenti successivi hanno fatto emergere una serie di pesanti irregolarità all’interno della struttura, che si presentava come circolo privato. Gli agenti hanno riscontrato l’esercizio abusivo della somministrazione di alimenti e bevande al pubblico senza alcuna autorizzazione, la violazione delle norme sull’impatto sonoro dovuta a una cattiva gestione degli impianti musicali e diverse anomalie nella documentazione del circolo.

Tutti i verbali sono stati contestati ai responsabili e la documentazione è stata trasmessa al Comune di Aprilia per le valutazioni del caso. Il locale rischia ora provvedimenti severi, tra cui la sospensione o la revoca delle licenze, mentre la Polizia sta completando gli ultimi accertamenti per capire se l’attività abbia o meno i requisiti legali per poter rimanere aperta.