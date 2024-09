Va in crociera e contrae una polmonite, muore a Sabaudia il consigliere Colantone

E’ cordoglio e sgomento a Sabaudia. La notizia della morte di Luciano Colantone, consigliere comunale con delega ai gemellaggi, ha lasciato senza parole la comunità. Il consigliere, 65 anni lo scorso 7 settembre era da pochi giorni rientrato da una crociera per festeggiare, oltre che il suo compleanno, l’anniversario di matrimonio con la moglie.

E’ proprio durante il viaggio che Colantone ha contratto una grave polmonite con la quale ha combattuto per circa una settimana nel reparto di rianimazione del Goretti. Poi in queste ore la tragica notizia. Tanti i messaggi di cordoglio degli amici più stretti, che lo ricordano come una persona vera e stimata da tutti.