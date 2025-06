Va in escandescenze e sferra un pugno ad un poliziotto: denunciato

Ha dato in escandescenze durante un controllo di polizia, inveendo contro gli agenti e arrivando a colpire con un pugno un poliziotto libero dal servizio. Protagonista della vicenda un uomo di origini rumene, che è stato denunciato in stato di libertà per i reati di oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri. Un agente della Squadra Volante, in quel momento fuori servizio, ha notato due uomini a bordo di un’auto intenti a bere alcolici e a inveire pesantemente contro i passanti. L’agente ha quindi allertato i colleghi in servizio per effettuare un controllo.

All’arrivo della pattuglia, uno dei due ha immediatamente dato in escandescenze, minacciando gli agenti e colpendo con un pugno al petto il poliziotto che aveva dato l’allarme. La reazione violenta ha reso necessario l’uso delle manette di sicurezza per fermarlo.

Condotto negli uffici della Questura, l’uomo è stato identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.