Vaccini, 78 Hub in tutto il Lazio anche per i più piccoli

Via libera di AIFA alle somministrazioni dei vaccini per i bimbi dai 5 agli 11 anni. Due dosi di Pfizer in formulazione specifica a un terzo del dosaggio, a tre settimane di distanza tra la prima e la se-conda dose.

Nel Lazio saranno allestiti 78 mini-hub dedicati in tutte le Asl, con pediatri, medici, infermieri e anche ‘clown’ per mettere a loro agio i più piccoli. Per le famiglie disponibili “pillole informative” on-line sotto la supervisione dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e delle Società scientifiche.

Moderna a Latina

A Latina, presso l’ICOT, in via Franco Faggiana, ci si vaccinerà anche di domenica, previsti 400 “Over 18”, grazie anche al contributo dell’Associazione Italiana Ospedaliera Privata A.I.O.P. Lazio che ha aderito all’iniziativa organizzata il 5 dicembre 2021.

Saranno disponibili 400 dosi di vaccino Moderna che sarà somministrato alla popolazione con più di 18 anni, che si presenterà presso il centro Vaccinale dell’ICOT dalle 8 alle 16 per effettuare la terza dose “booster” (di richiamo), purché abbia superato i cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato.